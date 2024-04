Caroline Lavorel est directrice associée de l'agence Beaux Lieux Immobilier. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter la conjoncture du marché de l'immobilier de luxe en région lyonnaise.

Caroline Lavorel de l'agence Beaux Lieux, débute : "Depuis janvier 2024, on a observé les taux se stabiliser et puis légèrement fléchir. C'est encore le cas en mars 24, avec des prix qui ont baissé par rapport à 2023. Pour citer des exemples très locaux, à Lyon, les appartements résidentiels ont vu leur prix chuter de 5,9 % en 2023. Quant aux maisons anciennes, elles ont vu leur prix chuter de 9,7 % en 2023."

La spécialiste précise que le marché de l'immobilier de prestige n'a pas été épargné par la hausse des taux : "On a cru à tort au départ que le marché haut de gamme allait être préservé. Pour autant, le marché haut de gamme a subi autant que le marché du tout venant, puisque la plupart de nos acquéreurs et même dans le haut de gamme, font appel à un prêt et donc ont été soumis aussi à l'augmentation du coût."

Sur les perspectives en 2024, la directrice associée de l'agence Beaux Lieux, est optimiste : "c'est toujours difficile d'anticiper la réaction de ce marché. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent l'influencer. Pour autant, la baisse des taux, la baisse des prix qui continuent à se confirmer, laisse présager un marché qui reprend un peu de souffle." Pour mémoire "on s'accorde tous à dire que l'immobilier haut de gamme commence aux alentours des 800 000 euros à Lyon. Par exemple, à Paris, le luxe et le haut de gamme commencent à 1,5 million."

La retranscription intégrale de l'émission avec Caroline Lavorel.

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Six minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et d'immobilier de luxe à Lyon et dans le Grand Lyon. Pour en parler, nous recevons Caroline Lavorel, qui est la directrice associée de l'agence Beaux Lieux. Bonjour Caroline Lavorel. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Comment se porte le marché de l'immobilier haut de gamme à Lyon et dans le Grand Lyon en ce moment en mars 2024 ?



Alors, à mars 2024, le marché de l'immobilier reprend un peu de couleur après une année très compliquée en 2023. 2023 a été marqué par un coup de frein net du marché immobilier résidentiel avec une augmentation des taux qu'on suivait, est passé de 1 à 4 % en l'espace de seulement 18 mois. Donc, une hausse des taux, des prix en 2022 qui étaient au sommet.



2022 et 2023, c'est 2023 plutôt, c'est ça oui ?



Oui, absolument. Mais avec 2023 on est sur un marché qui a commencé à amorcer une chute des prix puisque les acquéreurs se sont vus attentistes, observateurs sur 2023 avec effectivement des prix qui ont commencé à décroître.



Et aujourd'hui, alors finalement, les deux tendances se rejoignent. Les prix commencent à baisser et les taux se stabilisent, c'est ça ?



En fait, depuis janvier 2024, on a observé des taux se stabiliser et puis légèrement fléchir. C'est encore le cas, en tout cas pour mars 24, avec des prix qui ont baissé par rapport à 2023. Pour citer des exemples très locaux, Lyon et notamment les appartements résidentiels ont vu leur prix chuter de 5,9 % en 2023. Quant aux maisons anciennes ont vu leur prix chuter de 9,7 % en 2023.



C'est assez important. Et juste pour le préciser au téléspectateur, je crois que c'est une première depuis une décennie, quasiment, une baisse des prix à Lyon.



Absolument et à l'échelle nationale.



Et même sur ce segment du luxe ? Vous êtes sur un marché du luxe avec peut être des clients qui ont un capital et un pouvoir d'achat plus important. Eux aussi ont été pénalisés par cette hausse des taux d'intérêt et taux bancaires ?



Oui, tout à fait. On a cru à tort au départ que le marché haut de gamme allait être préservé. Pour autant, le marché haut de gamme a subi autant que le marché du tout venant, puisque la plupart de nos acquéreurs et même dans le haut de gamme, font appel à un prêt et donc ont été soumis aussi à l'augmentation du coût.



Et donc lors des visites, concrètement, est-ce qu'il y a des nouveaux comportements de la part des acquéreurs ? Comment est-ce qu'ils agissent, est-ce qu'ils négocient plus ?



Concrètement, comment ça se passe ? Oui, en effet, on a observé qu'en 2023, les acquéreurs ont profité de l'inversement du marché. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui était moins là, un stock plus présent. Donc aujourd'hui, le rapport de force est plutôt au bénéfice des acquéreurs qui se sont montrés plutôt opportunistes, voire parfois agressifs, même sur le montant des offres négociées.



Et moi, j'ai aussi une nouvelle question : Sur la carte, quels sont les lieux les plus attractifs à l'échelle de Lyon, mais aussi à l'échelle du Grand Lyon ? Quels sont les lieux qui sont les plus demandés par les acquéreurs ?



Si on parle du marché haut de gamme, effectivement, les arrondissements les plus recherchés restent le 2e, l'hypercentre de Lyon, le 4e, le 6e, et qui sont d'ailleurs les arrondissements qui ont subi le plus d'impact. Le 2e, le 4e et le 6e ont vu leur prix baisser d'environ 8% sur l'année 2023. Pour ce qui est de l'extérieur de Lyon, notre clientèle demande toujours l'Ouest lyonnais et plutôt Caluire, qui sont des villes également qui ont subi des baisses assez significatives en 2023.



Et il y a des nouveaux secteurs qui se dessinent en 2024, où on reste sur du classique, parce que finalement, ce qu'on m'avait dit, le 4e, 6e et 2e, et le Nord-Nord-Ouest de Lyon, c'est, somme toute, depuis plusieurs années, c'est comme ça. Est-ce qu'on voit des nouvelles villes, je ne sais pas, le Grand Ouest ou à l'Est, qu'est-ce qu'il y a des endroits où la demande est nouvelle ?



Oui, on a vu un peu, à l'instar de la région parisienne, des prix à Lyon qui devenaient vraiment élevés, une population qui avait du mal à se loger dans l'hypercentre de Lyon et qui avait commencé à former ce qu'on appelle des couronnes avec une recherche d'acquisition sur des prix moins soutenus en première périphérie, deuxième voire troisième périphérie. Et ça, c'est un comportement des acquéreurs qu'on observe depuis quelques années maintenant.



Alors, on approche de la fin de l'émission. Est-ce que juste en deux mots, vous pouvez nous dire le standing du luxe à Lyon, en gros, à partir de quel prix on peut dire qu'on est dans l'immobilier de luxe ?

Oui, alors dans la profession, on s'accorde tous à dire que l'immobilier haut de gamme commence aux alentours des 800 000 euros à Lyon. Par exemple, à Paris, le luxe et le haut de gamme commencent à 1,5 million.



D'accord, donc il y a quand même un décalage et c'est un prix à avoir un petit peu en tête, peut-être pour savoir de quoi on parle. Juste en deux mots, les perspectives 2024, à votre avis, sans faire la boule de cristal ?



Oui, oui, c'est toujours difficile d'anticiper la réaction de ce marché. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent l'influencer. Pour autant, la baisse des taux, la baisse des prix qui continuent à se confirmer, laisse présager un marché qui reprend un peu de souffle. Nous, on le ressent au quotidien.

Depuis janvier ?

Oui, absolument, on le ressent avec une dynamique qui est de nouveau présente, après un réel coup de frein en 2023. Des dossiers et un taux de visite qui est bien supérieur et des offres qui émergent. Donc, on redonne un peu de pouvoir aux ménages et certainement, cet élan de vouloir confirmer ces projets immobiliers.



Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.