Ils vont quitter leurs mairies ? De nombreux maires LR de la Métropole de Lyon investis pour les législatives

La commission nationale d'investiture des Républicains a apporté "son soutien" à plusieurs ténors de la droite grand-lyonnaise en vue des élections législatives de 2022. Notamment Philippe Cochet, Alexandre Vincendet, Gilles Gascon ou encore Jérôme Moroge. S'ils sont élus députés, ils devront alors quitter leurs mairies en raison de la loi sur le cumul des mandats.

Philippe Cochet, le maire de Caluire-et-Cuire, Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape, Jérôme Moroge, le maire de Pierre-Bénite ou encore Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest sont soutenus par leur parti, LR, dans le cadre des élections législatives de 2022.

Or, avec la loi sur le cumul des mandats, impossible d'être député ET maire. En cas de candidature - et d'élection- Cochet, Vincendet, Moroge ou encore Gascon devront donc quitter leur fauteuil de maire. En pleine fronde des maires entre les ténors de la droite grand-lyonnaise et la Métropole de Lyon (lire notre décryptage ici).

"La Fédération du Rhône des Républicains a proposé mon nom pour la 5e circonscription à la Commission Nationale d’Investiture qui l’a accepté. Je verrai en temps voulu la suite à donner à cette belle marque de confiance", a réagi Philippe Cochet, le maire de Caluire, sur Twitter.

De Montille et Blache soutenus à Lyon

Les Républicains soutiennent quatre candidats dans les circonscriptions de Lyon : Anne Prost dans la 1ère (celle tenue actuellement par le député marcheur Thomas Rudigoz, Myriam Fogel-Jedidi dans la 2e, la conseillère municipale de Lyon Béatrice de Montille dans la 3e et Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement, dans la 4e circonscription, la "circo" la plus à droite de la capitale des Gaules, arrachée par la marcheuse Anne Brugnera en 2017.

"Très honorée d’avoir été investie par les Républicains pour les Législatives des 12 & 19 juin prochains. C’est avec énergie que je m’engage ds cette campagne pour la 3ème circonscription du Rhône", a twitté la conseillère municipale de Lyon, Béatrice de Montille.

Les candidats soutenus par LR pour les législatives dans le Rhône (à retrouver ici) :