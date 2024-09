Ils ont osé le dire à Lyon !

Laurent Wauquiez, les les élus écologistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Thierry Frémaux, L’association “Touche pas à Saint-Just et à ma colline”, Marie-Charlotte Garin, Isabelle Bertolotti et Alexia Fabre

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.



“La France insoumise est aujourd’hui sans doute le plus grand danger politique pour notre pays”

Lors de sa rentrée politique, au mont Mézenc, Laurent Wauquiez , le patron des députés de droite, a rappelé qu’il censurerait tout gouvernement avec des Insoumis.

“La région va enfin pouvoir respirer”,

savourent les élus écologistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes après la démission de Laurent Wauquiez. Ils appellent son successeur à adopter une gouvernance plus apaisée et plus démocratique.

“Alain Delon n’était pas passéiste, c’était un homme de son temps”

Le Lyonnais Thierry Frémaux , délégué général du Festival de Cannes, dans Le Parisien à propos d’Alain Delon, décédé le 18 août dernier.

“Les chiffres avancés par la Métropole sont soit faux, soit volontairement modifiés”

L’ association “Touche pas à Saint-Just et à ma colline” qui vient de déposer un recours gracieux contre le tracé de la Voie lyonnaise n° 12, dans le 5e arrondissement de Lyon.

“Il se prend une veste électorale, dissout l’Assemblée, se reprend une veste et il pense qu’il peut encore ignorer le résultat des urnes”

Marie-Charlotte Garin , députée écologiste de Lyon, ne décolère pas après le choix d’Emmanuel Macron de ne pas nommer Lucie Castets à Matignon.