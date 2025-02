Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.



“Je n’ai jamais donné mon accord pour l’utilisation de ce sample”

l’artiste lyonnaise Pomme a démenti toute possible collaboration avec Kanye West après la diffusion d’une vidéo montrant le rappeur américain dansant sur le titre Soleil soleil de la chanteuse

“Le narcotrafic est toujours plus violent et présent. Avec l’utilisation d’armes à feu sur les points de deal. Mais nous avons pu cette année interpeller des équipes de tueurs”

Thierry Dran, procureur de la République de Lyon

“Dans les labos, on a des premiers cas de ce qu’on appelle des désalignements des systèmes d’IA qui commencent à faire des choses qui n’étaient pas prévues par leurs concepteurs”

Flavien Chervet, expert en intelligence artificielle et essayiste lyonnais

“Non, refuser un rapport sexuel à son mari n’est pas une ‘faute’”

la député de la 3e circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin (EÉLV), salue la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme qui condamne la justice française. Cette dernière considérait jusqu’alors ce refus comme une faute en cas de divorce. Un tournant historique dans la jurisprudence sur le “devoir conjugal”

“Ces embouteillages, sans fin depuis plus de deux ans, démontrent les dangers d’un dogmatisme inutile, mal préparé mal géré !”

a taclé Jean-Michel Aulas, ex-président de l’Olympique lyonnais

“Je suis prêt à lui faire découvrir les transports en commun (et l’invite à) prendre le métro une fois avec moi pour voir à quel point c’est efficace et qu’il irait beaucoup plus vite”

lui a répondu Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

