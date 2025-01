Embouteillages à Lyon : ciblé par Aulas, Bruno Bernard l'invite à prendre les transports en commun

Mercredi 22 janvier, l'ex-président de l'OL Jean-Michel Aulas a dénoncé sur son profil X "un dogmatisme inutile, mal préparé et mal géré" par la ville de Lyon.

Le retrait de Grégory Doucet et de la Ville de Lyon du réseau social X, n'aura pas empêché longtemps Jean-Michel Aulas de les attaquer en ligne. En réaction à un article du Progrès portant sur les embouteillages des quais de Rhône, l'ex-président de l'OL a partagé : "⁦⁩Ces embouteillages sans fin depuis plus 2 ans démontrent les dangers d’un dogmatisme inutile, mal préparé mal géré !". Un tweet visant directement le maire de Lyon Grégory Doucet et la Métropole, tous deux identifiés.

Embouteillages monstres : « C’est pare-chocs contre pare-chocs depuis le quai Gailleton » ⁦@Gregorydoucet⁩ ⁦@grandlyon⁩ ⁦⁩Ces embouteillages sans fin depuis plus 2 ans démontrent les dangers d’un dogmatisme inutile,mal préparé mal géré ! https://t.co/27zQUjgNf5 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 22, 2025

"Je suis prêt à lui faire découvrir les transports en commun pour qu'il voit à quel point c'est efficace", répond Bruno Bernard

Un problème que l'homme d'affaire semble prendre à coeur. Lors d'une cérémonie d'hommage à Renée Richard mercredi matin, Aulas a réitéré ses propos : "Quand il faut maintenant 1h30 pour se rendre la où on pourrait aller en cinq minutes, on ne sait plus comment s'organiser", explique-t-il. Et d'ajouter : "Il faut faire attention on met l'économie des commerçants en danger". Jean-Michel Aulas a malgré tout affirmé ne pas s'en prendre au maire de Lyon : "Il faut attirer l'attention non pas contre le maire de Lyon, mais contre le fait qu'on ne nous partage pas la durée des travaux et que certains sont refaits plusieurs fois", "il faut faire en sorte que les travaux soient limités dans le temps et qu'ils ne soient pas tous à la même période".

Questionné sur le sujet lors d'un rendez-vous avec la presse, Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon a invité l'ex-président de l'OL à venir "prendre le métro une fois avec moi pour voir à quel point c'est efficace et qu'il irait beaucoup plus vite". "Je suis prêt à lui faire découvrir les transports en commun", a-t-il ajouté, indiquant "être tout à fait conscient pour les habitants des difficultés causées par les travaux mais je suis aussi tout à fait conscient de toutes les solutions extraordinaires que l'on va apporter une fois les travaux terminés".

"Occupez-vous du sport"

L'adjoint au maire de Lyon chargé des Mobilités, Valentin Lugenstrass n'a tardé à rétorquer également : "Cher Jean-Michel Aulas, occupez-vous du sport svp. Nous assurons que Lyon prospère avec de nouveaux tramways, des rues piétonnes aux abords des écoles ou encore de la végétalisation", a-t-il lancé sur X. Le tout, accompagné d'une vieille photographie où la rive droite semble déjà bien embouteillée.

L'ex-président de l'OL, ayant déjà tweeté suite aux violences et tags à Lyon conclu :"je suis lyonnais, je n'ai jamais quitté Lyon et ça me fait de la peine de voir ma ville défigurée, il faut avoir le courage de le dire". Pour rappel, les embouteillages sur les quais de Rhône découlent en partie des travaux sur le réseau, entrepris le long de l'axe nord-Sud.

