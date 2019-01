Il sera possible de charger son téléphone dans les bus de Lyon

De nouveaux bus commencent à faire leur apparition sur le réseau TCL avec quelques nouveautés à l'intérieur qui seront pratiques pour les Lyonnais.

Après avoir fait le tour des nouveautés pour les métros de Lyon pour l'année 2019 (lire ici), place aux bus. Tous les nouveaux modèles mis en circulation à partir de février 2019 seront dotés de revêtement antibactérien sur toutes les barres de maintien (de la poudre d'argent, mêlé à de la peinture), mais aussi de sept blocs de deux prises USB. Concrètement, il sera donc possible de recharger ses appareils tout en étant dans le bus, smartphone compris.

Ainsi, en février 2019, 17 nouveaux bus articulés avec ports USB à l'intérieur seront déployés, 18 en septembre 2019. D'autres suivront jusqu'à l'arrivée des bus électriques fin 2020. On ignore encore quelles seront les lignes concernées par ce type d'équipement, même si des bus équipés de ports USB circulent déjà sur la 43.

Port USB et principe de précaution

Il y a cependant un bémol de taille qui ne concerne pas que TCL. Les opérateurs qui mettent à disposition des ports de recharges publics sont régulièrement attentifs à la notion de sécurité et aux risques de piratage. Néanmoins, brancher un appareil sur un port USB que l'on ne connait pas, présente toujours le risque de voir ses données copiées si ce même port USB a été compromis par des escrocs ou pirates. Le siphonnage des données peut se faire très facilement et de manière automatisée.

Pour faire simple, tout expert en sécurité informatique digne de ce nom déconseillera vivement de brancher son téléphone sur un port USB qu'il soit dans la rue, un abribus, une gare ou même un ordinateur que l'on ne connait pas.

Heureusement, il existe des adaptateurs ou des câbles USB qui permettent juste de recharger et de ne pas synchroniser ses données (ils ne disposent que des fils nécessaires à la recharge et ne possèdent pas ceux utilisés pour la transmission de données). Dès lors, pour utiliser une prise publique, il est important d'avoir recours à ce type de câble, principe de précaution oblige, et d'oublier tous les autres.