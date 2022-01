"Il se peut que des confinements plus partiels soient nécessaires", prévient Jean-Louis Touraine (LREM) - (vidéo)

Jean-Louis Touraine, député LREM de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono. Il évoque la cinquième vague de covid-19 et les mesures du gouvernement.

Alors que la France fait face à une cinquième vague d’une ampleur inédite, Jean-Louis Touraine, député LREM de Lyon et professeur de médecine, continue de penser qu’un reconfinement peut encore être évité. “Il se peut que des confinements plus partiels soient nécessaires. Le confinent absolu aurait aujourd’hui plus d’inconvénients que d’avantages. C’est le moral des troupes qui serait altéré”, souligne-t-il. “Depuis six mois nous cherchons le chemin étroit entre la préservation prioritaire de la santé, mais aussi de la santé du pays, faute de quoi les conséquences y compris sanitaires seraient graves”, pointe Jean-Louis Touraine.

Il appelle aussi à la plus grande prudence fasse à cette vague qualifiée, une fois de plus de dernières : “personne n’est le maitre du temps hors le virus lui-même”. Mais pour le député et professeur de médecine, la France est l’un des pays qui a le mieux traversé ces crises sanitaires successives.