Il est bientôt possible de payer par carte bancaire à bord des Cars du Rhône

Dès le vendredi 1er juillet, il sera possible de payer par carte bancaire à bord de 24 des 26 lignes régulières des Cars du Rhône.

Dès le vendredi 1er juillet, "les lignes régulières du réseau des Cars du Rhône sont équipées d’un terminal de paiement par carte bancaire sans contact. Le déploiement de ce nouveau service vise à faciliter la mobilité des voyageurs occasionnels et des touristes, et d’encourager toujours plus l’utilisation des transports en commun", explique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

24 des 26 lignes du réseau Cars du Rhône proposent ce nouveau service. Les deux lignes restantes, les lignes 112 et 264, seront équipées à compter du 1er septembre 2022.