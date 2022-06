Métropole de Lyon : un homme braqué dans sa voiture avec 20 000 euros

Lundi 27 juin, à l’aube, le gérant d’un réseau de laverie assure avoir été braqué à Oullins par deux hommes encagoulés alors qu’il sortait de chez lui. Chargé de transférer des fonds, il transportait près de 20 000 euros dans sa voiture, mais le braquage a tourné court.

Alors qu’il sortait de chez lui au petit matin lundi 27 juin, vers 6h30, le gérant d’un réseau de laveries a été agressé par deux hommes encagoulés sur la commune d’Oullins. Selon lui, les deux individus l’auraient sommé avec un revolver de sortir de son véhicule qu’il s’apprêtait à démarrer et à l’intérieur duquel se trouvaient près de 20 000 euros en liquide.

Un coup préparé à l'avance

Cet homme âgé de 68 ans aurait tout de même réussi à se défendre et à mettre en fuite ses braqueurs qui sont repartis bredouilles avant d’être interpellés peu de temps après. Lors de leur garde à vue, ces deux frères ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, le plus jeune, âgé de 20 ans, expliquant toutefois qu’il ne connaissait pas la profession de la victime et n’était pas au courant qu’elle transportait de l’argent.

Une version confirmée par son aîné, âgé de 35 ans, qui a reconnu avoir mené plusieurs repérages après avoir obtenu "un plan" concernant une personne chargée d’assurer une collecte d’argent avant de le remettre à un transporteur de fonds. En revanche, il a nié avoir utilisé une arme et les policiers n’en ont pas trouvé de trace. Ils devaient être présentés ce mercredi devant la justice.