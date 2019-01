Il avait posté des photos intimes de son ex : du sursis à Lyon

Un homme de 52 ans qui avait mis en ligne des photos intimes de son ex-petite amie a été condamné à Lyon à de la prison avec sursis.

Un Lyonnais de 52 ans a été condamné à un mois de prison avec sursis et devra payer 1 500 euros à sa victime pour "diffusion d'un document d'une personne dans un lieu privé présentant un caractère sexuel", selon nos confrères du Progrès qui rapportent ce jugement. En 2015, l'homme a rencontré sur Internet une femme habitant au Sénégal, avec qui il va échanger de nombreux messages. Ils vont se séparer un an plus tard "sur fond de différend d'ordre financier", précise Le Progrès.

L'homme va alors diffuser sur Facebook des photos intimes de son ex-petite amie, les adressant à certains proches de cette dernière. Il aurait également mis en ligne de faux profils avec des photos intimes de la femme. Le parquet avait requis un mois de prison avec sursis. Le tribunal de Lyon a suivi cette réquisition.