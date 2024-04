Dimanche 14 avril, une habitante de Caluire-et-Cuire s'est faite violemment agressée par un homme qui tentait de voler son collier.

Alors qu'elle profitait d'une promenade dominicale le 14 avril, Catherine a été attaquée par derrière sur le chemin du retour. Tandis qu'elle remontait la rue Coste à Caluire-et-Cuire, un homme s'en est pris à elle pour lui arracher son collier en or, selon Le Progrès. Une agression dont elle porte encore les marques.

"Je me suis dit qu’il allait me tuer"

Âgée de 56 ans, l'habitante de la commune a d'abord tenté de résister, avant d'être mordue dans le dos par son agresseur. Malgré ses cris, personne n'est venu l'aider. L'homme lui a ensuite attrapé et cogné la tête contre une voiture stationnée dans la rue. Alors qu'il lui tordait le bras, la quinquagénaire finit par céder. "À ce moment-là, j’ai arrêté de résister car je me suis dit qu’il allait me tuer", raconte Catherine. L'agresseur en a donc profité pour s'enfuir avec son collier et son bracelet.

Lire aussi : Meurtre d'Auriane : le suspect fait un malaise au palais de justice de Grenoble

Ayant assisté à la scène depuis leurs fenêtres, des riverains sont finalement venus à son secours, appelant la police. Rapidement sur place, les forces de l'ordre ont emmené la victime en voiture pour retrouver le suspect, en vain. Catherine a donc été emmenée à l'hôpital et vaccinée en prévention. La police recherche toujours son agresseur grâce à la description que celle-ci leur a fourni. Il s'agirait d'un homme blond d'une vingtaine d'années, faisant entre 1,75 et 1,90 mètre.

Retrouvez tous les faits divers à Lyon.