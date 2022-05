Idée sortie : dans le Vieux Lyon, c'est la Fête Renaissance

Annulée en 2020, repoussée au mois de septembre en 2021, la Fête Renaissance retrouve ses couleurs printanières dans les rues du Vieux Lyon durant ce week-end des 21 et 22 mai.

Depuis 10h ce samedi 21 mai, la Fête Renaissance bat son plein sur la place Saint-Jean, devant la cathédrale (5e arrondissement). Sur le parvis, un marché des métiers d'art réunit une trentaine d’artisans. Les quelque 20 000 Lyonnais et touristes attendus durant le week-end pourront trouver des articles en lien avec les créations de l’époque : costumes, accessoires, armes, bijoux, saboterie, cuir, étain, marques pages, gravures, jeux… Il y a aussi les troupes d'artistes professionnels qui égayent la journée avec leurs démonstrations, ou encore les troubadours qui nous plongent dans les chants d'époque. Bref, un véritable voyage dans le temps !

Une déambulation sous le soleil

En début de matinée, un grand défilé a ouvert le bal des festivités, depuis la place Bellecour jusqu'à la place Saint-Jean. Les Confréries du Lyonnais et les Pennons de Lyon, garants du maintien de la tradition, ont bien sûr défilé en tête de cortège. "L’esprit de la Fête Renaissance, c’est avant tout la plus grande liberté qui est accordée à Lyon à partir du XIVe siècle, lorsque la ville est amenée à prendre en partie son destin en main, au travers des Pennons et de leur organisation par quartier et par métier", explique Christian Gelpi, président du comité des fêtes de la Ville de Lyon, qui coordonne la mise en oeuvre de la manifestation. Cette fête, qui nous plonge dans les couloirs du temps, se veut populaire, familiale, intergénérationnelle et conviviale. Une dimension qui prendra son sens ce samedi soir, avec l'organisation du traditionnel bal Renaissance. Le public pourra danser avec les Pennons et les compagnons des Confréries en costume.

Durant toute l'après-midi, diverses déambulations se dérouleront dans les rues de la vieille ville et sur les places du quartier Saint-Jean. Il y aura même une chasse aux trésors ! "Elle permet aux familles de découvrir des lieux méconnus et des anecdotes sur leur ville. Avant de s’achever par l’adoubement de jeunes chevaliers sur la place Saint-Jean", ajoute Stéphane Vanhamme, l'un des organisateurs.

L'histoire de la fête

Depuis la fin des années 1980, avec la restauration de la Compagnie des Pennons de Lyon, la Fête Renaissance symbolise l'élan qui a modifié le visage de la Capitale des Gaules au lendemain du Moyen-Âge en 1320. Sous l’impulsion des banquiers et commerçants italiens, qui investissent la ville et notamment le quartier Saint-Jean, Lyon s’impose alors comme l’une des plus grandes villes de foire d’Europe. Cette influence transalpine façonne encore aujourd’hui les façades qui s’étirent près de la Saône. Véritable joyau du patrimoine bâti lyonnais, le somptueux Hôtel de Gadagne, où s’installèrent les banquiers florentins Guadagni pendant la Renaissance, témoigne encore aujourd’hui de leur présence. La fête célèbre toute cette histoire ancestrale.

Que sont les Pennons ?

À l’origine, les Pennons désignaient une organisation civile créée pour défendre la cité. Chaque quartier devait fournir un contingent d’hommes pour assurer la garde de nuit de la ville et la lutte contre les incendies. Chaque quartier se regroupait sous un drapeau de forme triangulaire baptisé Pennon. Les Pennonages de Lyon sont aujourd’hui au nombre de 11. Sept sont issus de quartiers de Lyon : Baraban, Croix-Rousse, Chemin de Vienne, Guillotière, Laennec-Transvaal, Ménival, Vaise la Grande Claire. Quatre représentent des métiers : Garde à cheval, Albergeurs (hôteliers-restaurateurs), Métiers du Cuir, Métiers du Fer.

Le programme

Samedi et dimanche à 10h place Saint-Jean : ouverture du village des artisans et des métiers d’art ainsi que des campements historiques au Jardin archéologique.

Samedi et dimanche à partir de 14h :

Rues et places du Vieux-Lyon : chasse au trésor, adoubement des jeunes chevaliers, déambulations et spectacles par les musiciens de la Petite Flambe et Aragorn, les échassiers de Mademoiselle Paillette, les mercenaires en vadrouille, les Templiers, danses par la Compagnie d’Agde Renaissance.

Place Saint-Jean : spectacles devant la cathédrale.

Cour du palais Saint-Jean : danses et Saynètes par les Pennonages,

Jardin archéologique campements : ateliers et démonstrations par les compagnies les Infâmes des Rives du Temps, Histoires de Duels, la Compagnie des États du Velay, les archers du Mont des Loups place de la Basoche.

Samedi à 17h30 et dimanche à 17h , place Saint-Jean : grand spectacle Saga-Cité par les Pennons de Lyon suivi du Bal Renaissance.

Dimanche à 10h30 : messe des Pennons de Lyon à la cathédrale Saint-Jean, début des animations.

Dimanche à 12h, place Saint-Jean : taverne des Pieds Poudreux et Taverne Panisso place Commette.