Horaires TCL : retour à la normale progressif dès le 27 août

La plupart des Lyonnais sont de retour dans la capitale des Gaules. Le réseau TCL en revanche est lui, toujours en vacances. Le retour aux horaires habituels est prévu pour le 27 août, progressivement malgré tout.

Doucement mais sûrement, les bus, tram et métros de la ville aux deux collines reprennent le rythme de la rentrée. Dès demain 27 août, la plupart des lignes du réseau TCL réadopteront les horaires normaux, plus fréquents que pendant la période estivale. Pensez malgré tout à consulter les heures de passage en avance, puisque toutes les lignes ne se mettent pas au pas en même temps.

Pour faciliter la rentrée des étudiants, TCL organise une campagne particulière pour la souscription aux abonnements. Jusqu’au 8 octobre, une tournée sur 76 sites universitaires est organisée pour rencontrer les étudiants au plus près de leur lieu d’études. Parallèlement, les agents TCL proposent du 29 août au 8 septembre, deux points supplémentaires dédiés aux étudiants, à Bellecour et Part-Dieu. En supplément, les 3 et 4 septembre, toutes les agences TCL (à l’exception de celle de Givors), seront ouvertes jusqu’à 21h. Pour rappel, il faut compter 318 euros pour un abonnement annuel aux services de transport lyonnais, et 31,80 euros par mois si les étudiants préfèrent la formule mensuelle.