Les Lyonnais sont de retour, mais le réseau TCL reste en vacances

En ce début de semaine, de nombreux Lyonnais sont rentrés de vacances. Depuis leur départ, certains usagers ont remarqué que la fréquence du réseau TCL n’avait pas évolué.

Ce matin, les Lyonnais ont remarqué qu’ils étaient plus nombreux à attendre leur métro. Face à la vague de retours de vacances, beaucoup s’interrogeaient sur le fait que la fréquence de passage des métros et des bus n’ait toujours pas changé. Une question légitime puisque c’est aux alentours du 15 août que les horaires du réseau TCL s’adaptent au retour des vacanciers. "Chaque année, la période creuse du réseau TCL se construit en fonction de l’année précédente. En 2017, c’était du 15 juillet au 15 août. Cette année, c’est du 30 juillet au 25 août", explique Elodie Mijieux, responsable de la communication de Keolis. Une décision qui s’explique par le fait que de nombreux usagers sont encore là jusqu’au début du mois d’août. Débuter la période creuse à la mi-juillet pénalisait encore plus de Lyonnais. Encore une petite semaine à attendre pour les usagers du réseau TCL puisque le trafic reprendra progressivement son cours à partir du 27 août.