Homéopathie déremboursée : Boiron veut suspendre son cours en bourse

Alors que la Commission de la transparence de la haute autorité de santé aurait voté pour le déremboursement des produits homéopathiques, le laboratoire Boiron, basé à Lyon, a demandé la suspension de son cours en bourse.

Selon le journal Libération, la Commission de la transparence de la haute autorité de santé (HAS) a voté ce mercredi à la très grande majorité (une seule voix contre) le déremboursement des produits homéopathiques. Dans un communiqué, le laboratoire Boiron a déclaré avoir demandé à l'autorité des marchés financiers la suspension de leur cours de bourse. “C’est à nouveau par une fuite dans la presse que la teneur de l’avis de la HAS, concernant le maintien du remboursement des médicaments homéopathiques, a été portée à la connaissance du public, avant même qu’il ne soit communiqué aux Laboratoires Boiron. À l’heure où nous envoyons ce communiqué, nous n’avons toujours pas eu communication de cet avis”, a déclaré le laboratoire. Et d'ajouter : “il s’agit là d’une nouvelle violation des règles de cette procédure d’évaluation qui nuit gravement à l’entreprise, à ses salariés et à ses actionnaires”.

La décision de la haute autorité de santé devrait être officiellement annoncée ce vendredi durant une conférence de presse. Ce sera ensuite à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de trancher pour un déremboursement où non. Cette dernière avait tout de même déclaré : “Je me tiendrai à l'avis de la Haute Autorité de santé”.