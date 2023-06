Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin, un chauffeur livreur qui effectuait sa tournée a été frappé par trois individus avant qu’ils ne prennent la fuite.

Un chauffeur d’une entreprise de livraison a été agressé physiquement à Pierre-Bénite dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin. Les faits se sont déroulés au niveau du rond-point de la Lône, en face du restaurant Courtepaille, rapporte nos confrères du Progrès. Âgé de 60 ans, le chauffeur livreur a été frappé par trois individus, sans pouvoir réagir, qui ont ensuite pris la fuite à bord d'une Renault noire.

Sur place, les pompiers ont rapidement constaté que le sexagénaire souffrait d’un traumatisme crânien et de diverses contusions et hématomes et l'ont donc transporté à l’hôpital Lyon Sud. Dans la foulée une enquête a été ouverte pour comprendre l’intention des agresseurs, pour savoir si le chauffeur était visé personnellement, où si c'est le contenu de son véhicule qui les intéressait.