Halles de Lyon Paul-Bocuse : les trois derniers sélectionnés sont connus

Après avoir annoncé la liste des 54 commerçants des Halles de Lyon-Bocuse renouvelés ou nouvellement retenus, la Ville dévoile les trois derniers sélectionnés.

Après avoir dévoilé le nom des 46 commerçants renouvelés et de cinq nouveaux commerçants retenus pour occuper Les Halles de Lyon-Bocuse, la Ville de Lyon vient de dévoiler lundi 31 mars les trois dernières concessions sélectionnées. Ces trois emplacements n'avaient effectivement pas fait l'objet d'une candidature par le commerçant en place et avaient donc été remis en concurrence à partir du 20 janvier 2025. Et ce, pour la durée d'un mois.

Les trois nouveaux sélectionnés par un comité transpartisan, représentant notamment les groupes politiques du conseil municipal, de la CCI et de la chambre des métiers et de l'artisanat et l’Office du Tourisme, sont ainsi :

La Ferme de Lyon (fruits, légumes et produits porcins) dans le lot 29, anciennement Chez M. Paul Van Cappel ;

Violette et Berlingot (confiserie artisanale) dans le lot 38, anciennement Cerise et Création ;

Création et Gelot (caviar et poissons fumés) dans le lot 39, anciennement Petrossian.

Pour la sélection, des critères ont été établis, portant sur à la qualité des produits, l’histoire et les valeurs de l’entreprise ainsi que la viabilité économique du projet. Toutes les concessions entreront en vigueur dans moins d’un an, en février 2026, pour une durée de 10 ans et six mois.

Les 46 commerçants qui restent aux Halles de Lyon Paul-Bocuse

Café, torréfaction, salon de thé

Café Jocteur

Café Gonéo

Charcuterie

Charcuterie traiteur Sibilia

Maison Gast

Charcuterie Bobosse

Cellerier Charcuterie

Bellota-Bellota

Écailler

Merle Huitres et Coquillages

Maison Rousseau

Ecailler Cellerier

Chez Antonin

Chez Léon

Épicerie fine

Saveurs et découvertes Bahadourian

La Mère Brazier

Poissonnerie

Poissonnerie Pupier

Joanny Durand

Primeur

Aux Quatre Saisons (2 emplacements)

Rôtisserie

Rôtisserie Maison Blanchet

Volailler

Volailles Clugnet

Boucherie

Boucherie Trolliet

Boucherie Massot

Boulangerie

Boulangerie Jocteur

Maison Victoire

Le Pain du Gone

Fromagerie

Pâtisserie – chocolaterie

Délice des Sens

Richart Chocolat

Sève

Bouillet

Restaurant – Bar

Comptoir Gueuleton (AOC)

Au petit salon / Maison Rousseau

Resto Halle

Chez les Gones

Les Garçons Bouchers

Inch’ka

Passionnément Truffes

Muzette

Traiteur

Rolle

Giraudet

Baba La Grenouille

Toke des Halles

Ciao Ciao

Comptoir Paul Bocuse

Vins et spiritueux

Cave Fac & Spera by M. Chapoutier

Les 8 commerçants qui partent des Halles de Lyon Paul-Bocuse

Tacca via Rolle (traiteur)

Beillevaire (fromager)

Le fer à cheval (bar)

Nicolas (caviste)

Cerise et Potiron

Chez M. Paul Van Cappel

Cerise et Création

Petrossian

Les 8 nouveaux commerçants qui arrivent aux Halles de Lyon Paul-Bocuse