Le maire de Lyon, Grégory Doucet, refuse de rencontrer l'ambassadeur russe, qui avait sollicité un rendez-vous auprès de lui quelques jours avant l'invasion russe en Ukraine.

L’ambassadeur de Russie, Alexey Meshkov, avait sollicité un rendez-vous auprès du maire de Lyon quelques jours avant l'invasion russe en Ukraine. Pour évoquer notamment la coopération régionale et d’autres questions de l’agenda bilatéral.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, refuse de le rencontrer. Doucet lui a répondu dans un courrier. Il juge la demande de l’ambassadeur " nulle et non avenue", comme le relaie Le Progrès. Doucet fait part de sa condamnation "sans réserve de l’agression militaire de la République d’Ukraine par la Fédération de Russie […] réalisée en totale violation des principes régissant le droit international".

Dans son courrier, le maire de Lyon intime l'ambassadeur de Russie, représentant de Moscou en France "de retirer immédiatement et sans condition l’ensemble de vos troupes du territoire ukrainien et de reprendre les discussions avec l’état légitime et démocratiquement élu d’Ukraine".

