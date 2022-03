Benjamin Stora. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Avec la commémoration des 60 ans des accords d’Evian, la municipalité de Vaulx-en-Velin, dans la Métropole de Lyon, va accueillir l’historien reconnu et spécialiste du Maghreb Benjamin Stora. Il donnera une conférence sur la mémoire de la guerre d’Algérie.

À l'occasion du 60e anniversaire des accords d'Evian et de la fin de la guerre d'Algérie, la mairie de Vaulx-en-Velin accueille, ce jeudi 24 mars, l'historien Benjamin Stora pour une conférence qui se déroulera à la médiathèque Léonard-de-Vinci. Auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages et essais, le professeur à l’université Paris-XIII, également inspecteur général de l’Éducation nationale, mène principalement ses recherches sur la guerre d’Algérie, l’histoire du Maghreb contemporain, mais aussi l’Empire colonial français et l’immigration en France.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, avait d'ailleurs commandé un rapport à l'historien en juillet dernier afin de réconcilier les mémoires autour de la colonisation et la guerre en Algérie. Stora y dressait les préconisations à suivre pour que l'Elysée puisse entrevoir une réconciliation avec l'Algérie autour de la mémoire de la guerre.