Grèves : peu de trains à Lyon samedi, le trafic encore fortement perturbé

Il y aura encore peu de trains à Lyon ce samedi. 1 TER sur 4 circulera dans la région.

Le plan de transport sera renforcé par 333 autocars dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Du côté des TGV, il y aura 11 allers/retours pour Paris (sur 24 en temps normal).

Lyon-Marseille : 12 allers/retours

Lyon-Montpellier : 6 allers/retours

41 % des TGV à Lyon à Noël

Pour le 23 et le 24 décembre, "nos ressources structurantes pour assurer les circulations étant plus contraintes, notamment sur les postes d’aiguillage, c’est en moyenne 41 % des TGV et des Intercités qui seront garantis", précise la SNCF.

