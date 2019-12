Grève SNCF à Lyon : quels trains circuleront dimanche 8 décembre ?

Peu de trains circuleront demain dimanche 8 décembre et lundi en région Auvergne-Rhône-Alpes, en raison d'une grève nationale contre la réforme des retraites. La SNCF recommande de limiter les déplacements.

Dimanche 8 décembre, les lignes TGV seront toujours très perturbés avec seulement 1 train sur 5 en moyenne. La ligne Paris Lyon effectuera 5 allers-retours contre 20 en temps normal. Le TGV à destination de Marseille quant à lui ne fera que 2 allers-retours au lieu des 11 habituels. Enfin, pour les trains à destination de Montpellier, seulement 2 allers-retours sont prévus contre 14.

Le trafic régional (TER) sera également perturbé avec 1 train sur 11 en moyenne. Avant tout déplacement, il est conseillé de vérifier l’état de circulation de votre train sur l’assistant TER ou sur le site TER. Pour compenser les perturbations, la SNCF renforce son réseau d’autocars avec la commande de 280 autocars.

Les Intercités seront également concernés avec en moyenne 1 train Intercités sur 6. Demain, la ligne Clermont-Ferrand – Paris n’effectuera qu’un seul aller-retour. Le train numéro 5970 partira de la gare de Clermont-Ferrand à 13h22 et arrivera à Paris Gare de Lyon à 16H59. Pour le retour depuis Paris Gare de Lyon, il faudra prendre le train 5971 à 16h05 pour une arrivée prévue à 19h37 en gare de Clermont-Ferrand.

Lundi, le trafic TER sera à nouveau fortement perturbé. La SNCF recommande à ses voyageurs d'Auvergne-Rhône-Alpes d'annuler ou reporter leurs déplacements, dans la mesure du possible ou de prévoir une mode de transport alternatif. Plus d'information, demain dès 17h.

Echange et remboursement sans frais

La SNCF rappelle que les voyageurs munis d’un titre de transport (TGV Inoui, Ouigo et Intercités) peuvent se faire rembourser ou échanger leurs billets sans frais supplémentaire s’ils en font la demande avant le départ et cela également pour des billets mentionnés non-échangeables et non-remboursables. Sur l’ensemble des points de ventes et d’informations SNCF, une trentaine d’alternatives et de services sont mise à disposition des voyageurs. Pensez aux covoiturages, aux vélos et scooters en libre-service ou encore aux véhicules de location et aux taxis et VTC pour effectuer vos déplacements.

Rester informer de l'état du trafic

La SNCF annoncera à 17h00 tous les jours, les trains disponibles pour le lendemain via l’application l’Assistant SNCF et sur les sites internet. Pour rester informer de l’état du trafic l’Assistant SNCF est disponible sur mobile, et en temps réel sur Twitter @GroupeSNCF et @SNCF ainsi que sur les sites de sncf.com et de ter.sncf.com pour connaître les horaires des TER.