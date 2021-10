Grève du 5 octobre : manifestation, écoles, transports, quelques perturbations à Lyon

Une grande journée de mobilisation interprofessionnelle se déroule ce mardi 5 octobre dans toute la France à l’appel de nombreux syndicat. Des perturbations sont à prévoir dans les restaurants scolaires des écoles ainsi que dans les transports, même si celles-ci seront limitées. Un cortège doit déambuler dans les rues des 8e, 3e et 2e arrondissements.

Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, UNEF, CNT- SO, ont appelé l’ensemble des travailleurs, du privé et du public, à se mettre en grève pour demander de meilleures conditions de travail ce mardi 5 octobre. Après 18 mois de crise sanitaire, où les mobilisations interprofessionnelles ont souvent été limitées, les syndicats espèrent une mobilisation forte.

Smic, retraites, chômages dans le viseur

Les syndicats avaient appelé à cette journée interprofessionnelle de grève et de manifestation dès le 30 août. Lundi, ils affirmaient dans un texte commun "l'urgence de revaloriser les grilles de classifications des branches professionnelles, d'augmenter le Smic, le point d'indice de la fonction publique, les pensions, les minima sociaux et les bourses d’étude".

Ils protestent également contre la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, qui va rendre plus strict l'accès aux allocations. Leur montant mensuel va être réduit, car la durée durant laquelle elles peuvent être perçues sera augmentée. Sur le vaccin contre le covid-19, les syndicats revendiquent une levée des brevets sur les vaccins et la réquisition des industries pharmaceutiques.

Perturbations dans certaines écoles

En raison de cette grève, un certain nombre de restaurants scolaires seront fermés à Lyon ce mardi. Les accueils périscolaires du matin et du soir peuvent également être perturbés. La Ville de Lyon a répertorié que sur l'ensemble des restaurants scolaires des écoles municipales maternelles et élémentaires :

Le restaurant scolaire de 199 écoles fonctionne normalement

L'école Chevalier Bayard maternelle assurera l'accueil de midi sous forme de pique-nique froid fourni par les parents

Les restaurants scolaires de 7 écoles seront fermés

Les accueils périscolaires sont perturbés dans 6 écoles

Mobilisation des livreurs UberEats et Deliveroo

À l'appel de la CGT, les livreurs UberEats et Deliveroo ont fait savoir qu'ils se mobiliseraient ce mardi pour demander la mise en place d'une commande minimum à 5 euros et un revenu minimum de 20 euros à l'heure. Ils protesteront également contre leurs "conditions de travail et la précarité, le travail dissimulé" et demander une protection sociale qui "couvre intégralement les besoins des livreurs".

La grève peu suivie dans les transports

La grève s'annonce assez peu suivie dans les transports, la SNCF prévoyant un trafic "normal" pour les TGV, et "quasi normal" pour les TER, même si une douzaine de lignes de train au départ ou à l’arrivée de Lyon ont dû être aménagées :

Grenoble - Bourgoin-Jallieu - Lyon

Saint-Gervais/Evian/Genève - Bellegarde - Lyon

Annecy/Aix-les-Bains - Lyon

(Marseille) - Avignon - Valence - Lyon

(Clermont-Ferrand) - Roanne - Lyon

Le Puy-en-Velay - Firminy - St-Etienne - Lyon

Saint-Etienne - Givors - Lyon

(Paray) - Lamure - Lozanne - Lyon

(Dijon) - Mâcon - Lyon

Bourg-en-Bresse - Lyon

Chambéry - Lyon

(Chambéry) - Culoz - Ambérieu - Lyon

Les transports en commun lyonnais ne seront également que très peu touchés par le mouvement social, puisqu’aucun préavis de grève n’a été déposé. Seules deux lignes opérées par Transdev seront directement impactées, le bus S2 ayant été supprimé et le trafic de la ligne 86 étant allégés.

Des lignes TCL perturbées par le cortège

En revanche des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes TCL, en raison du cortège de la manifestation qui doit s’élancer de la manufacture des Tabac, dans le 3e arrondissement de Lyon, à 11 heures. Les manifestants doivent ensuite rejoindre la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Lignes TCL perturbées par le cortège, de 10h30 à 20 heures : C4, C10, C11, C12, C14, C16, C20, C20E, C25.

