Grève du 5 octobre : à Lyon, l'accueil des enfants dans les établissements scolaires est perturbé

Le mardi 5 octobre, à l'occasion une grande journée de mobilisation interprofessionnelle, les temps d'accueil du midi et du soir vont être perturbés par la grève des agents et des professeurs.

Suite à un mouvement social mardi 5 octobre, un certain nombre de restaurants scolaires seront fermés à Lyon. Les accueils périscolaires du matin et du soir peuvent également être perturbés. La Ville de Lyon a répertorié que sur l'ensemble des restaurants scolaires des écoles municipales maternelles et élémentaires :

Le restaurant scolaire de 199 écoles fonctionne normalement

L'école Chevalier Bayard maternelle assurera l'accueil de midi sous forme de pique-nique froid fourni par les parents

Les restaurants scolaires de 7 écoles seront fermés

Les accueils périscolaires sont perturbés dans 6 écoles

Une grève nationale et interprofessionnelle

Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, CNT, UNEF, CNT- SO, ont appelé l’ensemble des travailleurs, du privé et du public, à se mettre en grève pour demander de meilleures conditions de travail mardi 5 octobre. Ils protestent notamment contre la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, qui va rendre plus strict l'accès aux allocations. Le montant mensuel des allocations va être réduit car la durée durant laquelle elles peuvent être perçues sera augmentée.

Les syndicats demandent également une augmentation du SMIC, une baisse du temps de travail, des investissements dans l'hôpital public, l'enseignement, la recherche et l'industrie. Sur le vaccin contre le covid-19, les syndicats revendiquent une levée des brevets sur les vaccins et la réquisition des industries pharmaceutiques.

Une manifestation est organisée de la Manufacture des Tabacs jusqu'à la place Bellecour. Le rendez-vous est donné à 11 heures.