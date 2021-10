Lyon : la circulation des TER perturbée par une grève ce mardi 5 octobre

Au total, une douzaine de lignes au départ ou à l’arrivée de Lyon feront l’objet de perturbations ce mardi 5 octobre en raison d’un mouvement de grève national.

Un mouvement de grève national, lancé à l’appel de plusieurs syndicats, doit prendre forme ce mardi 5 octobre. Cette mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et l’emploi aura une incidence sur la circulation des trains dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon la SNCF, le trafic des TGV sera "normal", quand la circulation des TER sera, elle, "quasi normal" avec "des adaptations locales éventuelles". Dans la région, la circulation d’une trentaine de lignes a été adaptée dont une douzaine partent ou arrivent à Lyon.

Il s’agit des lignes suivantes :

Grenoble - Bourgoin-Jallieu - Lyon

Saint-Gervais/Evian/Genève - Bellegarde - Lyon

Annecy/Aix-les-Bains - Lyon

(Marseille) - Avignon - Valence - Lyon

(Clermont-Ferrand) - Roanne - Lyon

Le Puy-en-Velay - Firminy - St-Etienne - Lyon

Saint-Etienne - Givors - Lyon

(Paray) - Lamure - Lozanne - Lyon

(Dijon) - Mâcon - Lyon

Bourg-en-Bresse - Lyon

Chambéry - Lyon

(Chambéry) - Culoz - Ambérieu - Lyon

🔴🗓️ Un mouvement social interprofessionnel national a lieu mardi 5 octobre 2021. Les fiches horaires spécifiques pour la journée de demain sont disponibles sur le site #TER : https://t.co/dGJ3InGhTh — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) October 4, 2021

Les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU, ainsi que les organisations de jeunes Fidl, MNL, Unef et UNL appellent à faire grève et à manifester mardi en France pour défendre les salaires, les emplois, et protester contre les réformes des retraites et de l'assurance chômage.

