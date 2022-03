Grève des TCL à Lyon : les métros à l’arrêt après 22 heures ce jeudi soir

Le mouvement de grève qui vise à dénoncer le projet d’allotissement du réseau de transport lyonnais, voté ce jeudi 10 mars par le Sytral, occasionne des perturbations sur la circulation des métros à Lyon ce jeudi soir. Les quatre lignes de métro et les deux funiculaires ne circuleront plus après 22 heures.

Soumis au vote du Sytral ce jeudi 10 mars, le projet d'allotir le réseau TCL en deux lots gérés dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) a été adopté favorablement cet après-midi. Concrètement, cela signifie que lors du prochain appel d’offres portant sur l’exploitation du réseau de transport lyonnais, le réseau TCL, qui est exploité depuis 1993 par un seul opérateur, Kéolis Lyon, pourrait être confié à plusieurs opérateurs, comme nous le décryptons ici.

Une décision qui ne passe pas auprès des employés de l’entreprise privée, qui emploie 4 500 personnes. Vent debout contre le projet ces derniers avaient initié une grève très suivie le 9 février, qu’ils ont reconduite ce jeudi 10 mars. Ce nouveau mouvement de grève entraîne des perturbations sur le réseau des TCL et plus particulièrement sur les métros et les funiculaires qui cesseront de fonctionner après 22 heures.

Le détail des perturbations

Réseau métro et funiculaire

Circulation normale en journée, avant un arrêt des métros et funiculaires à 22 heures.

Ligne A : dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie à 21h40 et de Perrache à 22 heures.

Ligne B : dernier départ de Charpennes à 21h36 et de Gare d’Oullins à 21h51.

Ligne C : dernier départ de Cuire à 21h58 et de Hôtel de Ville à 22h11.

Ligne D : dernier départ de Gare de Vénissieux à 21h55 et de Gare de Vaise à 22 heures.

Les derniers départs sur les lignes F1 et F2 seront opérés à 22 heures.

Réseau tramways

Les lignes T2, T3, T4, T5 circuleront normalement

La ligne T1 circulera avec une fréquence allégée de 10 à 12 minutes ;

La ligne T6 circulera avec une fréquence allégée de 15 minutes ;

La ligne T7 ne circulera pas.

Réseau bus

Un point sur les lignes de bus à Lyon opérationnelles