Après les actions menées durant la Fête des lumières, les sapeurs-pompiers grévistes de Lyon et du Rhône poursuivent leur mobilisation. Un rendez-vous est d’ores et déjà fixé lundi 9 décembre avec leurs négociateurs de financement.

Cela fait désormais 68 jours que la grève illimitée des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône a débuté. Ces dernières semaines, les grévistes n’ont pas hésité à mener différentes actions pour alerter sur leurs conditions de travail. Les dernières en date sont la manifestation qui s’est déroulée jeudi 5 décembre à l’occasion du lancement de la Fête des lumières et la projection sur la basilique de Fourvière ainsi que sur la tour Incity à la Part-Dieu des mots "Pompier en grève." Cette dernière aurait, des mots de Rémy Chabbouh, porte-parole du syndicat majoritaire des sapeurs-pompiers du Rhône, "fâchée" Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, mais également le président de la Métropole du Lyon, Bruno Bernard.

Lire aussi : Illuminations et manifestation : les pompiers en grève font le show à Lyon pour l'ouverture de la Fête des lumières

Un rendez-vous avec les négociateurs financiers organisé demain

Mais l’issue aura finalement été plutôt favorable pour les sapeurs-pompiers grévistes puisque Rémy Chabbouh indique à Lyon Capitale qu’une rencontre se tiendra demain, lundi 9 décembre, à 14 heures avec leurs négociateurs de financements. "Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais nous sommes d’ores et déjà en train de mobiliser nos collègues pompiers pour deux événements", ajoute-t-il. Le premier se tiendra le 20 décembre à l’occasion du conseil d’administration à la préfecture du Rhône, "mais on ne sait pas encore si c’est une bonne idée de se mobiliser à quelques jours de Noël", concède finalement Rémy Chabbouh. En revanche, "si rien ne se passe, tout va se jouer lors du débat d’orientation budgétaire de la Métropole de Lyon à la mi-janvier", prévient encore le porte-parole.

Lire aussi : Lyon : Le mal des pompiers

Après la motion de censure votée le 5 décembre dernier et la démission du Premier ministre, Michel Barnier, "on se retrouve dans une situation où toutes les coupes budgétaires prévues dans le budget 2025 ne vont pas se faire. Cela veut dire que l’on peut repartir sur le budget de l’année 2024", indique encore porte-parole. En outre, "la Métropole de Lyon pourrait avoir un gros coup d’air frais concernant les dotations de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : Ndlr), ce qui fait qu’ils vont récupérer de l’argent." Initialement, cette dernière devait être supprimée en 2025, avant que le Sénat n’opte finalement pour son report en 2030. À titre indicatif, en 2021, la CVAE revenant aux collectivités sur le territoire de la Métropole de Lyon représentait 309 millions d’euros. Et à ce jour, la répartition des contributions des collectivités territoriales pour les sapeurs-pompiers du territoire s’élève à 80 % pour la Métropole de Lyon et à 14,89 % pour le Département du Rhône.

Et d’ajouter : "Il n’y a plus aucune raison que la Métropole de Lyon et le Département du Rhône ne répondent pas à nos revendications. Ça peut être intéressant que les masques tombent pour voir qui nous soutient", ironise-t-il encore. Un campement sera par ailleurs de nouveau installé devant la Métropole de Lyon et plusieurs centaines de pompiers seront mobilisées "de façon définitive jusqu’à l’obtention de toutes nos revendications", menace encore Rémy Chabbouh. Pour rappel, depuis le mois de septembre, les sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône demandent une hausse de leurs effectifs dans les casernes dès 2025, une revalorisation de leur pouvoir d’achat ainsi que des mesures d’aménagement sur leur temps de travail. Des revendications "indéboulonnables" pour les grévistes qui continueront de se mobiliser jusqu’en mars ou avril 2025 si aucun accord n’est trouvé.

Lire aussi : Pompiers de Lyon et sa métropole : vers une grève jusqu'au printemps ?