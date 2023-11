Green Day en concert à Lyon le 5 juin 2024

Le groupe de punk-rock Green Day se produira à la LDLC Arena de Décines le 5 juin 2024 dans le cadre de sa tournée "The Saviors Tour". La billetterie ouvrira le vendredi 10 novembre.

Notez la date dans votre agenda, le groupe de punk-rock américain Green Day est de retour en France pour sa tournée "The Saviors Tour". Il se produira à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 5 juin 2024.

Ouverture des préventes le 9 novembre

Alors que le groupe vient de sortir son dernier single "The American Dream Is Killing Me", les Américains viendront présenter leur prochain album, "Savior", dont la sortie est attendue le 15 janvier 2024.

La LDLC Arena invite d'ores et déjà les fans à s'inscrire sur le site OL Vallée pour accéder à la prévente le jeudi 9 novembre à 10 heures. La vente générale des billets se tiendra le lendemain, vendredi 10 novembre dès 10h30.

À noter que le groupe se produira également à Paris le 18 juin 2024, à l'Accor Arena.