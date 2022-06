Grand Lyon : dans quelle circonscription législative est votre commune ?

(Photo by Ludovic MARIN / AFP)

À quelques jours du premier tour des élections législatives, Lyon Capitale vous aide à savoir dans quelle circonscription se trouve votre commune.

Les électeurs du département du Rhône et de la métropole de Lyon sont appelés aux urnes les dimanche 12 et 19 juin pour élire leurs députés pour les cinq prochaines années. Dans le Rhône, 14 sièges sont en jeu. Le département est découpé en quatorze circonscriptions qui correspondent à des territoires d’environ 120 000 à 150 000 habitants. Si en milieu urbain, les circonscriptions sont assez resserrées, en milieu rural, elles peuvent couvrir une très grande superficie.

Ce découpage est souvent abscons pour les électeurs. À Lyon, des arrondissements sont à cheval sur plusieurs circonscriptions. Le 8e est divisé en trois (1re, 3e et 4e). La ville de Saint-Priest est coupée en deux (13e et 14e) après un tripatouillage électoral à la fin des années 2010. Par rapport à 2017, il n’a pas bougé. Mais entre temps, sont venues se rajouter les élections métropolitaines qui ont créé de nouvelles circonscriptions qui, pour complexifier le tout, n’épousent pas le périmètre des circonscriptions législatives. Pour vous aider à vous repérer, Lyon Capitale vous liste les communes ou arrondissements qui composent chacune des 14 circonscriptions du Rhône.

1re circonscription : l’intégralité du 5e, 2e : quartiers de Perrache et de la Confluence, 7e : au sud des voies de chemin de fer (Gerland), 8e : quartiers Moulin à Vent et Grand trou, 9e : Gorge de Loup et Valmy.

2e circonscription : l’integralité des 1er et 4e arrondissements, la partie nord du 2e (Ainay, Bellecour, République) et une grande partie du 9e (Industrie et Duchère).

3e circonscription : une partie du 3e (Préfecture, Lacassagne, Part-Dieu), du 7e (Guillotière, Jean Macé), 8e (Montplaisir, Etats-Unis).

4e circonscritption : l’intégralité du 6e, la partie est du 3e (Vilette et Montchat) et une partie du 8e (Mermoz).

5e circonscription : Caluire-et-Cuire, Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Chasselay, Les Chère, Civrieux-d’Azergues, Collonges-au-Mont-d’Or, Limonest, Lissieu, Marcilly-d’Azergues, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or

6e circonscription : l’intégralité de la ville de Villeurbanne

7e circonscription : Rillieux-la-Pape, Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village

8e circonscription : Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly, Écully, La Tour-de-Salvagny, Affoux, Ancy, Amplepuis, Bagnols, Bessenay, Bourg-de-Thizy, Bibost, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Châtillon, Chénelette, Chessy, Chevinay, Claveisolles, Cours-la-Ville, Cublize, Dardilly, Dareizé, Dième, Dommartin, Éveux, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Grandris, Jarnioux, Joux, L’Arbresle, La Chapelle-de-Mardore, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Légny, Lentilly, Les Olmes, Les Sauvages, Létra, Mardore, Marnand, Meaux-la-Montagne, Moiré, Nuelles, Oingt, Pont-Trambouze, Pontcharra-sur-Turdine, Poule-les-Echarmaux, Ranchal, Sain-Bel, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Forgeux, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avray, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Marcel-l’Éclairé, Saint-Nizier-d’Azergues, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Saint-Vincent-de-Reins, Sainte-Paule, Sarcey, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Tarare, Ternand, Thel, Thizy, Valsonne, Villé-sur-Jarnioux

9e circonscription : Villefranche-sur-Saône, Aigueperse, Alix, Ambérieux, Anse, Arnas, Avenas, Azolette, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Cenes, Cercié, Charentay, Charnay, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Le Perréon, Les Ardillats, Liergues, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Monsols, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Ouroux, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Propières, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Christophe, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Étienne-des-Oullières, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Igny-de-Vers, Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Lager, Saint-Mamert, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Taponas, Trades, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villié-Morgon

10e circonscription : Saint-Genis-Laval, Charbonnières-les-Bains, Craponne, Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-les-Ollières, Aveize, Brignais, Brindas, Brullioles, Brussieu, Chambost-Longessaigne, Chaponost, Coise, Courzieu, Duerne, Grézieu-la-Varenne, Grézieu-le-Marché, Haute-Rivoire, La Chapelle-sur-Coise, Larajasse, Les Halles, Longessaigne, Messimy, Meys, Montromant, Montrottier, Pollionay, Pomeys, Saint-Clément-les-Places, Saint-Genis-l’Argentière, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Laurent-de-Vaux, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-l’Argentière, Souzy, Thurins, Vaugneray, Villechenève, Vourles, Yzeron.

11e circonscription : Givros, Grigny, Mions, Ampuis, Chaponnay, Chassagny, Chaussan, Communay, Condrieu, Echalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Marennes, Millery, Montagny, Mornant, Orliénas, Riverie, Rontalon, Saint-Andéol-le-Château, Saint-André-la-Côte, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Sorlin, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sainte-Catherine, Sainte-Colombe, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Soucieu-en-Jarrest, Taluyers, Ternay, Toussieu, Trèves, Tupin-et-Semons

12e circonscription : Oullins, Charly, Francheville, Irigny, La Mulatière, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vernaison

13e circonscription : Saint-Priest, Décines-Charpieu, Meyzieu, Chassieu, Colombier-Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure.

14e circonscription : Vénissieux, Saint-Priest, Feyzin, Corbas, Saint-Fons