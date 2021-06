Glissement de terrain entre Lyon et Saint-Etienne : retour à la normale pour la circulation des trains le 21 juin

Les fortes précipitations, début mai, dans la région, ont eu des conséquences sur le trafic SNCF. Le Gier était sorti de son lit. Un glissement de terrain compliquait très fortement la circulation des trains entre Lyon et Saint-Etienne, la ligne la plus fréquentée de France. Le retour à la normale est prévu le 21 juin.

Après un intense épisode de pluie début mai, un glissement de terrain s'est produit à Rive-de-Gier (Loire), en bordure de la voie SNCF entre Lyon et Saint-Etienne. "En raison des fortes précipitations dans le département de la Loire ces dernières 24 heures, le Gier est sorti de son lit et sa crue a détruit un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée, à hauteur de la commune de Châteauneuf, à proximité de Rive-de-Gier. La rivière a raviné le talus sur lequel est construite la voie ferrée, provoquant la chute d’un poteau supportant la caténaire (le câble aérien qui permet l’alimentation électrique des trains)", expliquait alors la SNCF.

Un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée avait été détruit

La circulation des trains a été suspendue pendant plusieurs jours entre Givors et Saint-Etienne, précisait alors la SNCF. "La voie ferrée la plus proche du Gier est en effet très endommagée et des travaux importants de confortement sont nécessaires, qui nécessiteront plusieurs semaines d’interruption du trafic. L’autre voie de circulation, plus éloignée de la rivière, pourrait être utilisée pour faire circuler des trains dans les deux sens à vitesse réduite", poursuit la SNCF.

Un mur a été construit. "A la suite d’une forte crue du Gier dans la nuit du 10 au 11 mai, un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée avait été détruit, au niveau de la commune de Châteauneuf, dans la Loire. Les équipes de SNCF Réseau ont engagé d’importants travaux qui permettront de retrouver une circulation normale à partir du 21 juin 2021, environ une dizaine de jours avant l’échéance prévue initialement", précise ce mercredi 16 juin la SNCF.

