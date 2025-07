Près de Lyon, un scooter blesse un policier municipal lors d’un refus d’obtempérer 

Dans la nuit de vendredi à samedi, le conducteur d’un scooter a renversé un policier municipal lors d’un refus d’obtempérer à Oullins-Pierre-Bénite.

Alors que des policiers municipaux tentaient de procéder à un contrôle au niveau du boulevard John-Fitzgerald-Kennedy dans la nuit de vendredi à samedi, à Oullins-Pierre-Bénite, le conducteur d’un deux-roues a alors pris la fuite. Dans son refus d’obtempérer, le scooter a renversé l’un des policiers, le blessant au bras et à la jambe, révèle Le Progrès. Ses jours ne sont pas en danger, mais dix jours d’ITT lui ont été délivrés.

Le fugitif est encore activement recherché par les forces de l’ordre ce samedi. Une enquête pour violence volontaire avec arme par destination et refus d’obtempérer a été ouverte.

"Soutien total" de la préfecture du Rhône

La préfecture du Rhône "assure son soutien total et souhaite un prompt rétablissement au policier municipal blessé lors de ce refus d'obtempérer", indique-t-elle sur ses réseaux sociaux. Et ajoute : "Chaque refus d'obtempérer est un comportement irresponsable et constitue une atteinte inacceptable à l'autorité de la loi. Il met en danger la vie de nos policiers comme celle de nos concitoyens."