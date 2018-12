"Gilets jaunes" : retour à la normale en cours à Lyon

Alors que les début d'après-midi a été marqué par la mobilisations des "gilets jaunes" dans les rues de Lyon, l'ambiance est désormais aux courses de Noël. Les manifestants ont regagné la place Bellecour.

L'ambiance tendue du milieu d'après midi a laissé place à une fanfare dans le centre-ville. Ambiance bon enfant donc après la dispersion de la manifestation. Le calme est revenu sur la Presqu'île où cohabitaient manifestants et badauds en quête de leurs cadeaux de Noël cet après-midi. Certains ont mis le gilets jaune dans le sac et se promènent dans les rues du centre-ville, notamment dans la rue de la République, protégée par les forces de l'ordre cet après-midi. Les manifestants restant ont été redirigés vers la place Bellecour où de nouveaux gaz lacrymogènes ont été tirés pour dissiper les derniers gilets jeunes et les jeunes présents. Quelques regains de tensions sont à noter néanmoins. La station de métro Bellecour à de nouveau été fermée. Des fourgons de gendarmes mobiles barrent l'accès à la préfecture, dans le 3e arrondissement. A priori pas de casse à déplorer pour l'instant alors que quelques commerçant, craignant pour leurs vitrines, ont baissé leur rideau de fer dans l'après-midi.