Après le grand débat, les Gilets jaunes lancent un "ultimatum" à Macron

Les Gilets jaunes lyonnais, comme ceux de toute la France, sont appelés à venir manifester à Paris, ce samedi, pour l'acte 18 de la mobilisation, alors que l'exécutif va commencer à se pencher sur les revendications formulées lors du grand débat national.

Clap de fin pour le grand débat national, ce vendredi, après deux mois de propositions. L'exécutif revendique plus de 10.300 réunions locales et de 1,4 millions de contributions sur internet. Il va désormais devoir hiérarchiser les doléances avant de donner, "les grands axes de réponse", mi-avril, selon le calendrier, et les termes d'Emmanuel Macron. Un grand débat qui conserve néanmoins des airs de grande mascarade pour beaucoup de Gilets jaunes. A Lyon, une nouvelle réunion publique est prévue, lundi, place Guichard.

"Regain de mobilisation"

Pour marquer la fin de cette période de consultation, les Gilets jaunes appellent à une manifestation massive, pour lancer un "ultimatum à Emmanuel Macron", selon leur termes utilisés pour évoquer la mobilisation de l'acte 18, ce samedi. Histoire de s'assurer que le chef de l'Etat regarde avec attention les revendications formulées lors du grand débat ? Un appel à la convergence vers Paris a été lancé, pour contrer l'effritement des troupes des semaines passées - 28.600 personnes mobilisés en France la semaine dernière, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Eric Drouet, un des leaders du mouvement, a annoncé "un regain de mobilisation".

Une source policière a confié à l'AFP s'attendre en effet a une mobilisation plus importante ce week-end, avec l'appel à la convergence à Paris. Les éléments les plus radicaux, qui sont restés dans les cortèges, eux, devraient aussi être de la partie.