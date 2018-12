Gilets jaunes acte V : 1000 manifestants et 15 interpellations à Lyon

La préfecture annonce 15 interpellations ce samedi en marge du mouvement des gilets jaunes, qui aurait réuni un millier de personnes à Lyon.

Le regain de tension de la fin de journée a fait monter le bilan des interpellations. L'acte V de la mobilisations des gilets jaunes, qui s'est tenu ce samedi a engendré l'arrestation de 15 personnes sur le gros millier de manifestants dans les rues de Lyon. Massés place Bellecour dans un premier temps, alors que les forces de l'ordre bloquaient l'accès au secteur commerçant de la rue de la République, les manifestants ont tenté de fausser compagnie à la police pour gagner la place des Terreaux, dont l'accès leur a été interdit, en petits groupes par les ruelles de la Presqu'île. Environ 300 personnes ont été prises en tenailles entre deux cordons de gendarmes mobiles rue de la République. Elles se sont agenouillées les mains sur la tête, avant d'être dispersées sans heurts.

La situation est vite revenue au calme, et les badauds ont pu faire leurs achats de Noël. Pas de casse à déplorer, alors que certains commerçants avaient tiré leur rideau de fer lors du regain de tension, sur la place Bellecour où les derniers manifestants avaient été redirigés. La préfecture fait état de 10 blessés légers chez les forces de l'ordre ce dimanche matin. A Saint-Etienne on a recensé 1500 manifestants et 52 interpellations. Au niveau national, 66.000 personnes étaient mobilisées, contre 120.000 la semaine passée. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a évoqué la mort dune 8e personne depuis le début du mouvement dans la nuit de vendredi à samedi. Il a appelé à libérer les ronds-points partout en France