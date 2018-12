"Gilets jaunes" : 5 interpellations à Lyon

Un regain de tensions place Bellecour et rue de la République a conduit certains commerçants à tirer leur rideau de fer plus tôt que prévu.

Alors que la situation semblait s'apaiser en fin d'après-midi, la tension est remontée d'un cran place Bellecour. Les gendarmes mobile continuent de bloquer l'accès à la rue de la République alors que les manifestants ont regagné la place Bellecour depuis plusieurs heures maintenant. Et alors que l'ambiance semblait être à la promenade et aux courses de Noël, certains commerçant ont préféré baisser leur rideau de fer un peu plus tôt face au regain de tensions entre forces de l'ordre et les derniers manifestants présents. Cinq personnes ont été interpellées au cours de la journée, comme le rapporte Le Progrès.