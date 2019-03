Gilets jaunes à Lyon : la situation tendue entre Cordeliers et Bellecour

C’est le 17e samedi de mobilisation des Gilets Jaunes actuellement. A Lyon, les manifestants sont partis de la place Bellecour (Lyon 2e) vers 14h20. Après plusieurs minutes sous tension, sur les quais du Rhône, entre Bellecour et Perrache, les manifestants ont pris la direction du 7e arrondissement. Ils sont de retour en Presqu’île depuis 16h30.

La situation est tendue actuellement en plein centre-ville de Lyon. La tension est vite montée d’un cran cet après-midi sur les quais du Rhône, à proximité de la place Antonin-Poncet (Lyon 2e), après le début de la mobilisation.

Repoussés vers le sud de la Presqu'île par de nombreux gaz lacrymogènes, les manifestants ont ensuite pris la direction du 7e arrondissement. Des face-à-face et des provocations ont eu lieu avec les forces de l’ordre, notamment avenue Jean-Jaurès.

Deux interpellations à 17 heures

Depuis 16h30, une partie des manifestants est de retour en Presqu’île (Lyon 2e). La situation est actuellement très confuse rue de la République, entre Cordeliers et Bellecour. Une rue très commerçante, où il y a habituellement beaucoup de monde un samedi après-midi. Environ 150 Gilets jaunes sont regroupés place Bellecour.

A 17h15, deux interpellations avaient eu lieu.

La station de métro Bellecour, plus desservie entre 14h45 et 16h, n'est de nouveau plus desservie depuis 16h55.

Lire aussi : Gilets jaunes à Lyon : des crispations dans le 7e arrondissement