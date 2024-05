Gare Lyon Part-Dieu : une nouvelle galerie commerciale ouvre en juin

La galerie Béraudier de la gare Lyon Part-Dieu sera accessible au public dès le 25 juin prochain. Une vingtaine de commerces va ouvrir.

Avec un nombre de voyageurs qui ne cesse de croître chaque année (125 000 usagers quotidien actuellement), la gare Lyon Part Dieu avait besoin de se refaire une beauté.

Quelques années après le début des travaux de réaménagement, le chantier arrive bientôt à son terme. Ainsi, le projet du nouveau pôle d’échanges multimodal prévoit la création d’un hall de gare de 28600 m², deux fois plus grand que le hall actuel.

Nouveaux commerces, restaurants et billeteries

Après l'ouverture des galeries Pompidou et Villette en 2022, c'est au tour de la galerie Béraudier d'être inaugurée le 25 juin prochain. Celle-ci a été conçue sur trois niveaux. En outre, le rez-de-chaussée accueillera principalement des boutiques (Casino, Relay...) et un bouchon lyonnais ; tandis que le premier étage hébergera la vente des titres de transport, des espaces d’attente, des toilettes, ainsi que des commerces dans la continuité du rez-de-chaussée.

Enfin, le second et dernier niveau verra s'installer un restaurant bistronomique avec grande terrasse et un centre d'affaires. En tout et pour tout, une vingtaine de nouveaux commerces ouvrira dans la nouvelle galerie.

Lire aussi : Bois urbain dans le quartier de la Part-Dieu : le projet finalisé

Chantier de la Part-Dieu : l'accès piéton à la gare ouvert d'ici l'automne 2024