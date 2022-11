Gare Part-Dieu : deux nouvelles galeries pour fluidifier les parcours

La gare Part-Dieu ouvre les galeries Pompidou et Villette pour fluidifier le parcours clients.

Environ 32 millions de voyageurs transitent chaque année sur le parvis de la gare de Lyon Part-Dieu. L'emplacement stratégique de Lyon au coeur des liaisons entre le Sud et le nord de la France place la PartDieu en première position des gares les plus fréquentées de province.

Il est donc nécessaire de désengorger les accès aux quais et de faciliter le passage des voyageurs.

Les acteurs publics (Union européenne, Etat, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon) se sont associés aux côtés de la SNCF Gares et Connexions - filiale de SNCF Réseau - pour ouvrir les galeries Pompidou et Villette à la gare Part-Dieu, mercredi 9 novembre.

Nouvelle galerie piétonne traversante

La création de la galerie Pompidou participe au désengorgement du hall principal de la gare, tandis que la galerie Villette permet de relier le hall existant à la galerie Pompidou ainsi qu'aux espaces publics avec une troisième entrée. En 2024, une quatrième entrée offrira une entrée connectée au pôle d'échanges et au quartier.

L'ouverture des deux nouvelles galeries concrétise l'ambition du projet plus vaste de modernisation de la gare de la Part-Dieu. "Une gare plus pratique, offrant des accès rapides et répondant aux enjeux de mobilité d'aujourd'hui et de demain". Notamment grâce à la mise en service le 4 juin dernier de la voie "L", "étape pour augmenter le nombre de trains en circulation", assure Isabelle Delon, directrice générale adjointe "Clients et services" de la SNCF Réseau.

Selon la SNCF, la galerie Pompidou devrait à terme absorber "20 % de la fréquentation de la gare".

Cette étape, ainsi que toutes les réhabilitations opérées au cours de l'année 2022 - galerie Villette Sud, voie L, nouvel ascenseur des voies A et B - consistent à donner une ouverture vers l'extérieur et à fluidifier les passages. En tout, plus de 49 millions d'euros ont été mobilisés pour réaliser ce projet, dont 21,32 millions d'euros financés par l'Etat et 21,16 millions d'euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

