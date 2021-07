Futur tram T9 entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin : deux variantes du tracé soumises à concertation

Une nouvelle ligne de tram, la ligne T9, est prévue pour 2025 dans la Métropole de Lyon. Elle reliera Charpennes-Villeurbanne à Vaulx-en-Velin la Soie en passant notamment par les quartiers populaires de Saint-Jean, à Villeurbanne et par le cœur du Mas-du-Taureau, à Vaulx. Deux variantes sont soumises à la concertation, entre fin août et fin octobre 2021.

Cette nouvelle ligne T9 va relier Vaulx La Soie à Charpennes grâce à la réalisation de 12 à 13 stations. Près de 9 kilomètres d'infrastructures sont prévues pour cette nouvelle ligne, qui sera reliée à l'infrastructure existante de T1/T4 au niveau de la station Croix-Luizet jusqu'au terminus, Charpennes. 27000 à 36 000 voyages/jour sont ainsi attendus à horizon 2030 pour cette nouvelle ligne.

Cette nouvelle ligne "connectera" notamment les campus de la Doua et de Vaulx-en-Velin. Elle participera également au désenclavement des quartiers de Saint-Jean, du Mas du Taureau et reliera le centre de Vaulx-en-Velin à la Soie et au métro en quelques minutes.

Le futur tram T9 passera notamment sous le périphérique Laurent Bonnevay, à Croix-Luizet, puis par dessus le canal de Jonage, à deux reprises.

Une concertation préalable, "première étape d’information et de dialogue" dixit le Sytral, se déroulera du 23 août au 23 octobre 2021. "Les étapes ultérieures du projet donneront lieu à une concertation continue, jusqu’à la mise en service de la ligne de tramway T9", poursuit le Sytral.

Deux variantes locales, dans le quartier de Croix-Luizet à Villeurbanne, sont soumises à concertation

Un tracé de référence est désormais connu. Deux variantes locales, dans le quartier de Croix-Luizet à Villeurbanne, sont soumises à concertation. "Après le rond-point Charles de Gaulle à Villeurbanne, deux variantes sont proposés à la concertation. Toutes deux se raccordent à l’infrastructure existante T1 / T4, avenue Albert Einsteinau niveau de la station Croix-Luizet", précise le Sytral.

u n tracé empruntant la rue de la Feyssine puis l’avenue Albert Einstein permettant la valorisation du site historique de la Nécropole nationale de La Doua et la desserte au sud d’entrepôts industriels en pleine mutation

un tracé par l’avenue Roger Salengro, offrant l'oppor tunité de requalifier l'entrée de ville de Villeurbanne et de desservir la centralité de Croix - Luizet .

