Fumigènes lors d'OL-Nice : un jeune homme interpellé

Un homme de 18 ans a fait l'objet d'un rappel à la loi pour utilisation de fumigènes lors du match OL-Nice le 23 novembre 2019.

Le 23 novembre 2019, lors d’un match entre l'OL et l'OGC Nice de nombreux fumigènes ont été utilisés à la fin de la première mi-temps par des supporters du groupe Lyon 1950, entraînant un retard lors de la reprise du match à cause du nuage de fumée. Pour rappel, le groupe de supporters avait réalisé un impressionnant craquage de fumigènes pour fêter leurs 10 ans. En réponse, le club lyonnais avait déposé une plainte. Six personnes avaient été interpellées et interdites de stade.

L’exploitation des vidéos-surveillance a permis d’identifier un autre suspect : un homme de 18 ans au moment des faits vivant dans le 8e arrondissement de Lyon. Il a été placé en garde à vue le 3 février et a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet le même jour et laissé libre avec un rappel à la loi.