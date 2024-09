Le Savoyard, ex-viticulteur dans le Beaujolais, devient roi du Tor des Géants, l’un des ultra-Trails les plus difficiles de la planète : 330 kilomètres pour 24 000 m de D+.

François d'Haene a remporté, mardi 11 septembre, le Tor des Géants 2024, un ultra-trail majusucle de 330 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé positif.

Le coureur du Beaufortain, installé à Arêches-Beaufort (Savoie) est arrivé ce matin à 7h08, après plus de 69 heures de course autour de la Vallée d'Aoste, en Italie (69h08). C'était sa première participation.

Une performance, un an quasi jour pour jour après avoir recouvré ses moyens physiques à la suite d'une double fracture de la cheville l'été dernier. En juillet dernier, pour son retour sur la scène internationale, il avait été contraint d'abandonner lors de la Hardrock 100 et n'a pu faire mieux que 8e de la Diagonale des Fous (!) au mois d'octobre, qu'il avait remportée en 2014.

"C'était un sacré voyage... qu'on ne fait pas tout le temps. Je m'en souviendrai très longtemps" a expliqué, visiblement très marqué, le quadruple vainqueur de l'UTMB, autre ultra international iconique (de "seulement" 100 miles), sur la ligne d'arrivée.

Le départ avait été donné, ici même, à Courmayeur, dimanche 8 septembre à 10h du matin. Il aura donc fallu trois nuits jours et trois jours au quadruple vainqueur de l'UTMB pour boucler l'immense boucle alpine autour de la vallée d'Aoste.

Le Tor des Géants est l'un des trails les plus beaux des Alpes, traversant le Val d’Aoste d’ouest en est, passant sous les quatre sommets les plus hauts de l’arc alpin, les géants de plus de 4 000 mètres : le Mont Rose (4 634m), le Cervin (4 478m) et sa pyramide spectaculaire, le Grand Combin, sommet glaciaire (4 314m), et pour finir le Mont Blanc (4 810m).