Fortes chutes de neige ou averses attendues ce samedi dans 4 départements de la région

Météo France annonce de la neige, de la pluie et même des avalanches ce samedi 12 décembre sur l'Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quatre départements sont en vigilance jaune.

Des chutes de neige, des avalanches, de la pluie, du verglas... D'après les prévisions de Météo France, les éléments risques de se déchaîner ce samedi 12 décembre sur la partie est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance jaune jusqu'à demain matin pour des risques d'avalanche et de fortes chutes de neige en altitude. Des précipitations importantes sont attendues en aval, et également dans l'Ain qui est aussi en vigilance jaune ce samedi.