Vendredi 1er novembre, l'Olympique Lyonnais affrontait le LOSC, à Lille. Et si les Lyonnais s'en sortent avec un match nul (1-1), leur performance n'a pas été du goût de Pierre Sage. Après le match, l'entraîneur n'a pas mâché ses mots.

Le match face à Lille, vendredi 1er novembre, n'était pas une sinécure pour les Lyonnais. Face à une équipe en forme cette année, ils ont eu de grandes difficultés à entrer dans le match. Ce qui a permis aux Dogues de marquer à la 17ème minute.

Une triste performance en première partie qui a largement déçu Pierre Sage, l'entraîneur de l'OL. Je trouve notre première mi-temps inadmissible. On s’est abandonné. On était indigne d’être l’Olympique Lyonnais. Il y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitif", a-t-il lâché au micro de DAZN, le diffuseur.

Le sursaut au début du temps additionnel

Il aura fallu attendre les remontrances de Pierre Sage lors de la pause pour que les Gones se ressaisissent. "A la mi-temps, je leur ai dit que je m’en foutais du score. Je voulais voir l’OL sur le terrain", a expliqué Pierre Sage. Et le changement a opéré : "je pense qu’on a affiché un autre visage et on a même été capable d’égaliser, et de se créer d’autres occasions en seconde période", a-t-il commenté. L'égalisation aura toutefois été très tardive, puisque que c'est lors du temps additionnel que l'OL est revenu au score, grâce à un but de Malick Fofana.

Ce match en demi-teinte aura prouvé que "la même équipe peut être la meilleure équipe, comme notre pire cauchemar", selon Pierre Sage. L'Olympique Lyonnais est cinquième au classement de Ligue 1 avec 15 points, derrière Marseille (17 points).