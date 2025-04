La Champion’s Cup Rekupo, une compétition amateur pour les jeunes footballeurs, fait étape à Chassieu, près de Lyon, les 29 et 30 avril prochains. Les grands gagnants représenteront la région à Nice.

68 clubs d'Auvergne-Rhône-Alpes pour un objectif : l'Allianz Riviera de Nice. Mardi 29 et mercredi 30 avril, la Champion's Cup Rekupo fait étape à Chassieu, dans l'est lyonnais, pour clôturer son tour de France des régions. Cette grande compétition amateur dédiée aux jeunes footballeurs, dans les catégories U9, U11 et U13 féminines, fêtera ainsi sa quinzième édition.

"J'ai souhaité mettre en valeur ce football, qui est parfois un peu à l'abandon"

Le gagnant de chaque catégorie sera qualifié pour les phases finales prévues les 27 et 28 mai dans le stade de l'OGC Nice, où huit clubs professionnels aligneront leurs équipes (PSG, OM, Juventus de Turin, académie allemande...). "L'objectif, c'est avant tout de mettre un grand coup de projecteurs sur le football amateur. On était 60 clubs au départ, on est 600 maintenant", se félicite son créateur Jean-Christophe Marquet, ancien joueur de l’Olympique de Marseille dans les années 90.

Pour favoriser cette mise en avant du sport amateur, l'organisateur a fait le choix de rendre les frais d'inscription gratuits. Il reprend : "J'ai souhaité mettre en valeur ce football, qui est parfois un peu à l'abandon, pour que ces enfants puissent vivre un rêve réalisable". Un geste que les dirigeants de clubs apprécient. "On a des messages (de remerciements) qui nous donnent les frissons", apprécie Jean-Christophe Marquet.

Programmation :

- Mardi 29 avril : 9 h 00 - 17 h 30 (U9 et U13 féminine)

- Mercredi 30 avril : 9 h 00 - 17h30 (U11)

Au complexe sportif Romain Tisserand, à Chassieu.

Les matchs dureront 12 minutes pour les U9 (24 équipes) et 17 minutes pour les U11 (36 équipes) et U13 féminines (8 équipes).

Une compétition qui sensibilise les jeunes

Cette Ligue des champions des enfants entend également se démarquer par la présence de son partenaire Rekupo EcoDDS, qui installera un village entre les terrains de football de Chassieu. L'idée est ainsi de proposer des activités ludiques pour sensibiliser les jeunes joueurs au tri des déchets chimiques et aux pratiques de recyclage.

"On est étonnés de tout ce qu'ils savent déjà", s'étonne même l'organisateur de l'événement, qui souhaite "faire comprendre que le foot nous aide à amener tous ces enfants, mais qu'on ne leur fait pas seulement taper dans un ballon". L'ancien joueur de l'OM ambitionne également d'élargir le format de la compétition aux clubs amateurs européens, dans sept pays voisins. "Ce serait une Coupe d'Europe des clubs.. comme les grands !", s'enthousiasme-t-il.

En attendant de rêver plus grand, la Champion’s Cup Rekupo a rendez-vous avec ses pépites d'Auvergne-Rhône-Alpes, dès mardi prochain. Avec en ligne de mire des affiches de gala contre le PSG, l'OM ou encore la Juventus de Turin.

