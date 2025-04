L'OL demande à la LFP de ne pas homologuer le résultat du derby contre Saint-Etienne

L'OL demande à la Ligue de football professionnel de ne pas valider le résultat du derby perdu face à l'ASSE.

Lyon a déposé un recours auprès de la commission d'organisation des compétitions (COC) de la Ligue de football professionnel (LFP) pour demander de ne pas enregistrer le résultat du derby perdu à Saint-Etienne, en attendant la décision de la commission de discipline, a-t-on appris vendredi de sources proches du club rhodanien.

"La sécurité de ses joueurs" n'était "pas assurée".

L'OL sait que ses chances d'obtenir l'organisation d'un nouveau match sont quasi nulles mais espère déclencher avec ce recours une "prise de conscience" auprès de la commission et de la direction technique de l'arbitrage, afin que ses quatre derniers matches, décisifs pour monter sur le podium de la Ligue 1, soient arbitrés avec la plus grande justesse possible, selon ces mêmes sources.

L'Olympique Lyonnais s'est incliné dimanche au stade Geoffroy-Guichard (2-1) au terme d'un match interrompu pendant près de 45 minutes à cause du jet d'une pièce de monnaie sur l'arbitre-assistant, Mehdi Rahmouni. Atteint à la tête, ce dernier a porté plainte et s'est vu accorder un jour d'incapacité temporaire de travail (ITT). La commission de discipline de la LFP a décidé mercredi d'ouvrir une instruction au sujet de ces incidents et rendra sa décision le 7 mai.

Selon l'OL et des déclarations d'après match du directeur technique, Matthieu Louis-Jean, des joueurs lyonnais auraient eux aussi reçu des pièces de monnaie lors de l'échauffement. Dans son recours notifié auprès de la COC, l'OL explique avoir dit, lors de la réunion de crise organisée pour décider de la reprise ou non de la rencontre, "que la sécurité de ses joueurs" n'était "pas assurée".

Le club rhodanien s'appuie sur un autre incident survenu lors de la première mi-temps pour justifier sa requête. Corentin Tolisso, le meilleur joueur de l'OL, a été évacué sur une civière après un coup sur une cheville sur un tacle mal maîtrisé de Lucas Stassin. L'arbitre François Letexier avait d'abord ordonné l'expulsion du Belge, mais a transformé la sanction en simple avertissement après avoir consulté la vidéo-assistance.

Ce revirement a eu des conséquences directes sur le match car Stassin, qui avait ouvert le score un peu plus tôt pour l'ASSE, a doublé la mise en deuxième période. En début de semaine, la direction technique de l'arbitrage (DTA) a reconnu l'erreur de jugement. C'est la troisième fois sur les quatre derniers mois, après les matches Angers-Lyon, Lyon-Le Havre et Saint-Etienne-Lyon, que la DTA relève de telles erreurs au désavantage du club rhodanien.

Enfin, selon l'OL, la LFP et la préfecture de la Loire avaient averti, à l'occasion de la réunion d'avant-match, que le coup d'envoi ne serait pas donné si des banderoles "mort à Lyon" étaient déployées en tribunes. Or, le club lyonnais assure avoir vu de telles banderoles, selon les sources proches du club.