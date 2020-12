Feu d'artifice improvisé à Lyon : le Préfet du Rhône et le maire de Lyon saisissent la justice

Mardi soir, en pleine fête du 8 décembre et des Lumières à Lyon, un incroyable feu d'artifice a éclaté dans le ciel lyonnais aux alentours de 21h. Sans autorisation préalable. Ce mercredi, la mairie de Lyon et la Préfecture du Rhône ont décidé de saisir la justice.

Le "spectacle" n'a fait aucun blessé. Mais il n'a pas été du goût de la ville de Lyon et de la Préfecture du Rhône. Aucune autorisation préalable n'avait été donnée.

La justice saisie

"Lors de cette soirée du 8 décembre confinée, les lyonnaises et les lyonnais ont très largement illuminés leurs fenêtres, dans un geste collectif émouvant et solidaire", expliquent la Préfecture du Rhône et la mairie de Lyon dans un communiqué commun. "Des feux d’artifices ont été déposés furtivement et tirés au cœur du centre-ville sans aucune demande préalable. Ils auraient pu causer des dégâts importants et blesser du public, ce qui fort heureusement n’a pas été le cas. La réglementation relative à l’usage d’artifice est très encadrée,pour des raisons évidentes de sécurité, et impose à tout organisateur une déclaration en préfecture un mois avant l’événement", poursuivent-ils ce mercredi.

"Conjointement, le Préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes et le Maire de Lyon saisissent ce jour la justice, afin de faire toute la lumière sur cette action furtive et coordonnée, non déclarée en Préfecture et créant un trouble majeur à l’ordre public", concluent-ils.

