Fête sur les quais de Saône à Lyon : les deux organisateurs seront jugés ce mardi

Les deux frères à l'origine de la fête sauvage sur les quais de Saône le 30 mars dernier s'étaient rendus à la police quelques jours après. Ils sont jugés ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Le 30 mars dernier, plusieurs centaines de personnes avaient répondu à l'appel d'un "apéro sonore sur les quais de Saône" lancé par l'association EX-TERRE sur Instagram. Derrière cette fête sauvage, deux frères de 26 et 22 ans comme l'indiquait Le Petit Bulletin. Le 2 avril, les deux organisateurs s'étaient rendus à la police. Ils ont ensuite été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.

Jugés pour deux chefs d'accusation

Ce mardi, les deux vingtenaires seront jugés devant le tribunal correctionnel de Lyon pour "mise en danger de la vie d’autrui" et "non-respect des mesures sanitaires". Ils risquent pour le premier chef d'accusation jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d’amende.