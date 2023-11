La Course des Lumières revient à Lyon le 25 novembre

Capture d’écran de l’affiche de l’édition 2021 de la course des Lumières.

Le top départ de la Course des Lumières 2023 est prévu à 17 heures ce samedi, place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Lyon accueille samedi 25 novembre la surprenante Course des Lumières. Pour cette nouvelle édition, chaque participant se verra remettre un kit avec un t-shirt, un brassard et un objet lumineux pour illuminer les rues de Lyon.

Une course contre le diabète

A partir de 15 heures, le village de la course, organisée en faveur de la Fédération française des diabétiques (FFD), sera installé sur la place Maréchal-Lyautey. Au programme, plusieurs animations dont un DJ set et un atelier pour personnaliser son objet lumineux.

Comme chaque année, deux courses parallèles sont organisées, précédées d'un échauffement général. Pour les plus sportifs, une véritable course de 8 kilomètres partira de la place à 17 heures. Quant aux familles et aux personnes âgées, une marche de 4 kilomètres leur sera proposée à partir de 17h15. L'évènement se terminera à 20 heures.