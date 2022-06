Mardi 21 juin auront lieu les 40 ans de la Fête de la Musique. À cette occasion Lyon et Villeurbanne ont vu les choses en grand avec la mise en place d'un boulevard musical géant. Entre la place Louis Pradel et la porte de Cusset, le public pourra déambuler, découvrir la programmation de la soirée, et partager des moments de convivialité autour des tablées installées.

Square Pellet: Riff & Band – Cuivres EpO, danse orientale, danse africaine, la fanfare EpO – Beatume, Jean-Davis et Riff & Band – Cuivres EpO

Esplanade Sakharov : Marie Zénobie, danse contemporaine, et quatuor clarinettes

CCVA : ensemble musical instrumental 1 et 2, new biniou, ensemble flûtes traversières, hermosa et accordéons-piano

Ecole Emile-Zola : chœurs d’enfants, piano électro, chœurs d’ados, ciano électro et fusion hip-hop/violon

Porche : orchestre à cordes et têtes à claques

Square Henri-Bertrand : consort de flûtes et ensemble de bassons

Place de l’armée polonaise : chœur FM

Cours Vuitton

Ceda gaz à 18h ( afro-latine ),

( ), Via&Lucie à 18h ( chanson française, bossa nova, jazz, folk ),

( ), Les enchanteurs à 19h ( chorale et jazz ),

( ), Conde Baltazar à 20h ( latino-américaine ),

( ), La fanfare des Krapos à 20h ( rock ),

( ), Les indécibels à 20h ( chorale et jazz ),

( ), La Fanfare Pustule à 22h ( rock, variété française ),

( ), Flor de compas à 22h ( afro-uruguayen ),

( ), TOP MUSIC Mojo’s Ninjazz à 22h ( chorale et jazz ),

( ), Le collectif DOPP ( rap, dj set et open mic ).

Cours Franklin Roosevelt

KPTN à 18h ( pop-rock ),

( ), Amnezik à 18h ( pop-rock ),

( ), Mellieha bay à 18h ( pop ),

( ), AECOR à 18h ( rock ),

( ), L'artisanat junior à 18h ( chorale et rock ),

( ), La chorale Coreille à 18h ( jazz ),

( ), Les chantres d’Ain à 19h ( variété traditionnelle ),

( ), Paracelsa à 20h ( pop-rock ),

( ), A voix et à vapeur chœur LGBTQI+ à 20h ( chorale et rock ) ,

( ) , Le chœur Cassiopée à 20h ( chorale ),

( ), Rockin’Buddies à 20h ( rock ),

( ), Sunday Voice à 20h ( gospel ),

( ), Viva la vida à 20h ( chorale ),

( ), Berthe&Le barbu à 22h ( chanson française ),

( ), Rouge Avant orage à 22h ( synth-électro ),

( ), VNUS à 22h ( pop-rock ),

( ), SoulPhonics à 22h ( rock ),

( ), La Chorue à 22h ( chorale )

( ) Méli-mélo à 22h ( chorale et rock )

Place Louis Pradel : Fiesta de la música - de España à Colombia à 19h

Place des Terreaux : les 150 ans du Conservatoire

Et plusieurs déambulations sont également prévus pour accompagner le public :