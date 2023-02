Ain : un groupe d'élève sème la terreur dans son lycée

Chaises lancées, bombes artisanales, professeure agressée... Dans un lycée de l'Ain, une poignée d'élèves sème la terreur.

Au lycée polyvalent Saint-Exupéry de Valserhône, la situation se dégrade. Les enseignants et la direction se disent complètement démunis face aux agissements d'une poignée d'élèves. Jeudi 23 février, une enseignante a du quitter son cours. Des élèves de seconde professionnelle lui lançaient des projectiles rapporte le Dauphiné Libéré. Ces derniers ont fini par lancer une chaise par la fenêtre tout en filmant leurs "exploits". Dans ce climat de tension, les enseignants du lycée ont manifesté leur soutien en débrayant vendredi 24 février entre 10h et 12h.

Ce ne sont pas des incidents déportés, une poignée d'élèves a été clairement identifiée. Ce sont eux qui, régulièrement, sèment le trouble dans l'établissement. Les enseignants rapportent que des bombes artisanales ont été utilisées par ces derniers dans les couloirs et les toilettes du lycée. Ils dénoncent aussi les nombreux cris et bagarres qui éclatent entre les élèves. Néanmoins, les professeurs de ce lycée tiennent à rappeler que ce sont des incidents provoqués par une minorité. Ils demandent plus de moyens humains pour pouvoir gérer la situation.