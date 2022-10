Face à une pénurie de saisonniers, Pôle emploi met les bouchées doubles

(Photo by PASCAL GUYOT / AFP)

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et ses différents partenaires s'engagent pour faciliter le recrutement des saisonniers. Avec l'hiver qui approche à grand pas, les entreprises ont besoin d'une importante main-d'oeuvre.

Dans une volonté de favoriser le recrutement des saisonniers, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes vient de s'engager dans un projet pour faciliter le recrutement. Tous les hivers, l'activité touristique englobe une dizaine de milliers d'emplois saisonniers sur l'ensemble des domaines skiables. Les bassins d’emploi concernés par ces pics hivernaux d’activité sont en Savoie (la Tarentaise, Maurienne), Haute-Savoie (Chablais, Annecy, Pays du Mont Blanc), Isère (Grenoble et ses 4 massifs : Vercors, Belledonne, Oisans, Chartreuse), Puy‐de‐Dôme (Issoire), Cantal (Saint‐Flour).

Dès le mois de juin 2022, Pôle emploi a mis en place dans les agences de territoires des ateliers d'informations sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en positionnant des candidats, pour qu'ils puissent accéder directement à l'emploi. Près de 20 événements sur l'ensemble de la région, en digital et en physique, sont organisés par les agences : salons en ligne, e-forum, visio conférences, Festival emploi... À l'heure actuelle et pour la prochaine saison, 36 665 personnes ont été recrutées dans la région ( de novembre 2021 à mars 2022).

Le fin des recrutements n'est pas encore terminé. Pôle emploi propose, pour attirer les "futurs saisonniers" , de nombreux événements comme le webinaire du 11 octobre ou encore le Festival Emploi des Portes du Soleil à Morzine (74) du 14 au 15 octobre ou les candidats pourront y rencontrer une centaine d'entreprises.

Toujours dans une démarche de favoriser l'embauche, les futurs projets de recrutement, vont proposer des conditions attractives d'emploi, notamment sur une prise en charge de l'hébergement, des frais de transports, ou encore faire des efforts sur les conditions salariales.

L'ensemble des événements organisés durant la semaine du 3 octobre.